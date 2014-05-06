Программист MODx + ShopModxBox

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок170 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для систематического сотрудничества. Для доработок функционала магазинов.

MODX
10 лет назад
In-TAME
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Модернизация сайта на джумле

    Добрый день. Есть простой сайт на джумле. Каталог дверей. Задача. Обновить систему, изменить шапку (удалить флеш), стиль сменить, добавить чпу и добавить раздел. Работаю с опытными исполнителями у кого есть скайп. Сайт заполняться будет заново.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработки портала на Joomla

    Здравствуйте! Ищем PHP программиста с опытом на joomla – 2-3 года на сдельную работу. Нужно будет внести некоторые правки в портал В ответах указывайте, пожалуйста - опыт работы с joomla, ссылки ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть свёрстанный шаблон на Wordpress

    $50

    Есть очень простой шаблон, свёрстанный с использованием фреймворка foundation. На него можно взглянуть в приложении. Шаблон нужно переделать в тему для Wordpress и корректно установить на сайт.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • LandingPage с доп. страницами

    $500

    Добрый день! НА данный момент рассматривает кандидат для создания под ключ сайта для коуч-тренера, анонса ближайшего мероприятия (в лендинге) и общей информации. Итак, главная страница должна быть выполнена в формате LandingPage с учетом того, что будут созданы ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доделать сайт на MODx Evolution

    Дизайн и верстка готовы. Он базово на движок натянут, разбито на чанки, установлен плагин imageresizer для картинок объектов. Осталось доработать функционал, чтобы сайт функционировал (по-сути большая часто работы осталась по "натяжке" на ЦМС еще). Из основного: - Внедрить Ditto ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Установить шаблон Joomla+Virtuemart

    Требуется установить шаблон Joomla, настроить русификацию и настроить в Virtuemart два дополнительных поля для выбора цвета и размера (в виде выпадающих списков). В шаблоне есть трудности с русификацией (шрифт, возможно, не поддерживание кириллицу). Ссылка на шаблон: http://yadi.sk/d/FfFfVTRWNCYzG

    JoomlaVirtuemart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад