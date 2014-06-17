Модернизация сайта на джумле

Системы управления (CMS)Завершен10 заявок253 просмотра
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Добрый день. Есть простой сайт на джумле. Каталог дверей. Задача.

Обновить систему, изменить шапку (удалить флеш), стиль сменить, добавить чпу и добавить раздел. Работаю с опытными исполнителями у кого есть скайп. Сайт заполняться будет заново.

10 лет назад
Webincom
Денис 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Badtalandabad
Петров 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Сделал, то что обещал.
Отличное сотрудничество.