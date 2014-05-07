Доработки портала на Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок194 просмотра
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Здравствуйте!

Ищем PHP программиста с опытом на joomla – 2-3 года на сдельную работу. Нужно будет внести некоторые правки в портал

В ответах указывайте, пожалуйста

- опыт работы с joomla, ссылки на готовые проекты на joomla (предпочтительно портального типа), выполненные Вами

- когда после обсуждения задач и бюджета сможете приступить

Подробности вышлем заинтересовавшим по портфолио программистам.

Joomla
10 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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