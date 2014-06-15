Сделать сайт на WordPress + кастомизация шаблона

Системы управления (CMS)Завершен11 заявок204 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые.

Необходимо сделать сайт на WordPress + кастомизация шаблона + доработка функционала.

Большая просьба оставлять заявку если вы уверенно знаете WP на уровне программирования и разработки плагинов.

Спасибо!

WordPressСайт на WordPress
10 лет назад
naMars
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
skepa
Вадим 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$220
5 дней
Сотрудничество состоялось, в целом работой очень доволен.
Заказчик предоставлял все необходимые материалы в срок. Оплата так же не заставила себя ждать. Надеюсь на последующие сотрудничество.