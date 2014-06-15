Перевод шаблона из prestashop в opencart Стоимость, сроки? http://www.templatemonster.com/ru/demo/36667.html
Сделать сайт на WordPress + кастомизация шаблона
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые.
Необходимо сделать сайт на WordPress + кастомизация шаблона + доработка функционала.
Большая просьба оставлять заявку если вы уверенно знаете WP на уровне программирования и разработки плагинов.
Спасибо!
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