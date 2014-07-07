Интернет-магазин на OpenCart

Есть работающий сайт - www.info-life.lt Для него нужна CMS (рассматривается Bitrix либо иная хорошая функциональная система). Причина переезда - отсутствие на имеющемся сейчас конструкторском решении поддержки языков даже на уровне доменов 3 уровня. Необходимо подключить поддержку языков (русский, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать интернет-магазин климатической техники.
Предпочтение на OpenCart.
Дизайн и шаблоны сайта должны соответствовать тематике.
Наполнение товаром не требуется, но приветствуется, если был опыт работы по климатике.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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