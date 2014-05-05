1C-Битрикс: натянуть верстку на существующий сайт

Необходимо разработать конвертер для автоматической подачи объявлений в формате XML2.0 на сайт "Из рук в руки". Сейчас объявления в формате xls.(пример файла во вложении) Просьба указывать приблизительную стоимость и сроки выполнения работы. Правила подачи объявлений ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на 1С-Битрикс.
Нужно "натянуть" на сайт сверстанный новый дизайн.
Верстку нового дизайна можно посмотреть тут (главная + 3 стр):
http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/
http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/1.html
http://silvershadow.cc.ua/Roma-html/2.html
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