OpenCart - внести изменения в купленный шаблон

$50
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки184 просмотра
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Всем привет.

Есть купленный шаблон для opencart.

Есть psd этого же шаблона, но частично измененное дизайнером. Необходимо данные правки перенести на шаблон.

Меняется главная страница и страница товара а (не сильно).

OpenCart
10 лет назад
Feetz
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
akella1900
Виталий 
49 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель! Все выполнено в срок. Кроме основного задания, исправлены ошибки в купленном шаблоне (техподдержка так нормально и не ответила). Все быстро и четко. Рекомендую работать с данным исполнителем
приятный человек в общении, всегда на связи, четкое понимание составления ТЗ, хороший заказчик, оплата труда своевременно, приятно было сотрудничать
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