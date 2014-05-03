Простой лендинг(landing page)

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок230 просмотров
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Требуется сверстать и установить простой лендинг(landing page).

Интересует цена, сроки и примеры готовых работ.

1. Оплата будет яндекс деньгами.

2. Какая цмс будет использоваться?

3. Удобная админка.(что бы клиент мог сам вносить изменения)

4. Пример во вложении.

5. Макет будет предоставляться в psd.

По функциональность, сайт простой. По сути принимает заявки на мероприятия(к примеру)

10 лет назад
prosto_serega
Сергей 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад