Простой лендинг(landing page)

Есть сайт casesmarkt.ru, его необходимо доработать: - кое-где изменить язык - есть ошибка: при нажатии в корзине на кнопку "Оформить" не переходит собственно к оформлению - необходим модуль оплаты, но не просто "Робокасса" или другие варианты, а ...