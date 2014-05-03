Доработка сайта на WP

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок277 просмотров
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Необходимо выполнить не большие задачи на сайте на wordpress

1. Имеются кнопки на сайта, надо добавить, что бы при нажатии открывалась форма обратной связи и форма заказа обратного звонка.

2. На странице товаров (WooCommerce) добавить и настроить фильтр товаров YITH Ajax Navigation

10 лет назад
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад