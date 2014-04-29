Дотянуть макет на Joomla

КИДАЛО !!!!!! Срочную работу выполнил в срок и качественно. В скайпе писал что деньги перевел, но они почему то 3 дня не приходят... НЕ СЯЗЫВАЙТЕСЬ !! Как только оплатите работу, инцедент будет исчерпан и я поменяю отзыв на положительный