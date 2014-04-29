Дотянуть макет на Joomla

На сайте http://art-life.info/ 1. Перенести Логин в Header справа от Title (или, на худой конец, в сайдбор) 2. Поиск - в конец сайдбара 3. таким образом header_top_top.tpl (черная верхняя полоска) освобождается и его вообще убрать (зря занимает пространство) 4. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Частично сайт натянут http://websitecreate.pro/demo/world-intim.ru/
Нужно привести главную до вида как на макете что в приложении
Оплата по факту. Сделать надо срочно
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