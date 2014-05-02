Интегрировать и поправить модули в джумле 3.

http://armoto.com.ua

1. На сайте сверху между логотипом и строкой поиска наших три номера и яркая кнопка Заказать звонок, как на этом сайте - http://mototeam.com.ua Отправка на почту [email protected]

2. На некоторых страницах стоит код варезного шаблона( Например, ан этой странице: http://armoto.com.ua/students/rassilka-publik.html в правмо модуле авторизации появились ссылки на сторонний сайт и даже когда жмешь на строку ввода - перекидывает на него. Нужно убрать.

3. На главной есть под курсами таблица-решетка курсов. Ее с телефона видно только половину, и она выглядит допотопной. Нужно сверстать так, что бы ее было видно и на телефоне и сделать дизайн красиве, например, как здесь: http://mototeam.com.ua/

4. В разделе блог (http://armoto.com.ua/blogs.html) очень маленькая кнопочка для перехода к статье. Нужно сделать больше, надпись Читать далее, например.

5. Отзывы. Нужно сделать, чтобы студенты сами писали отзывы и они публиковались, регистрация через соц.сети просто, как сделано на сайте http://pintosevich.com/prodavaj/ 7 соц.сетей. И сделать возможность удаления такого отзыва суперюзером.

6. В фотогалерее (http://armoto.com.ua/photo.html) в первой папке Атмосфера сьехала одна фотка вверх. Нужно поправить.

P.S.: заинтересован так же в постоянном сотрудничестве, мне нужно 2-3 программиста, которым я смогу давать проекты по доработке сайтов на джумла.