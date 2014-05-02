Интегрировать и поправить модули в джумле 3.

$30
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки159 просмотров
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http://armoto.com.ua

1. На сайте сверху между логотипом и строкой поиска наших три номера и яркая кнопка Заказать звонок, как на этом сайте - http://mototeam.com.ua Отправка на почту [email protected]

2. На некоторых страницах стоит код варезного шаблона( Например, ан этой странице: http://armoto.com.ua/students/rassilka-publik.html в правмо модуле авторизации появились ссылки на сторонний сайт и даже когда жмешь на строку ввода - перекидывает на него. Нужно убрать.

3. На главной есть под курсами таблица-решетка курсов. Ее с телефона видно только половину, и она выглядит допотопной. Нужно сверстать так, что бы ее было видно и на телефоне и сделать дизайн красиве, например, как здесь: http://mototeam.com.ua/

4. В разделе блог (http://armoto.com.ua/blogs.html) очень маленькая кнопочка для перехода к статье. Нужно сделать больше, надпись Читать далее, например.

5. Отзывы. Нужно сделать, чтобы студенты сами писали отзывы и они публиковались, регистрация через соц.сети просто, как сделано на сайте http://pintosevich.com/prodavaj/ 7 соц.сетей. И сделать возможность удаления такого отзыва суперюзером.

6. В фотогалерее (http://armoto.com.ua/photo.html) в первой папке Атмосфера сьехала одна фотка вверх. Нужно поправить.

P.S.: заинтересован так же в постоянном сотрудничестве, мне нужно 2-3 программиста, которым я смогу давать проекты по доработке сайтов на джумла.

10 лет назад
Viktor1304
Виктор 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
MihailRusetskiy
Михаил 
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-2)
10 лет назад
$30
1 день
Не хотелось писать отзыв вообще, но понял, что меня попытался этот человек еще и развести. Такое впечатление, что только картинки умеет рисовать. По проекту, было ТЗ и что сделано: 1. На сайте сверху между логотипом и строкой поиска наших три номера и яркая кнопка Заказать звонок, как на этом сайте — http://mototeam.com.ua Отправка на почту [email protected] 1. Сделана: допилил номера в виде картинки к логотипу, кнопка Заказать вообще не видна и сделана ссылкой сбоку сайта. Начал мне заливать, что это сделать невозможно, надо в код лезть и т.д. Напрашивается вопрос: зачем брать проект, если для человека это невозможно? 2. На некоторых страницах стоит код варезного шаблона (Например, ан этой странице: http://armoto.com.ua/students/rassilka-publik.html в правмо модуле авторизации появились ссылки на сторонний сайт и даже когда жмешь на строку ввода — перекидывает на него. Нужно убрать. 2. Наверное единственный пункт, с которым справился. 3. На главной есть под курсами таблица-решетка курсов. Ее с телефона видно только половину, и она выглядит допотопной. Нужно сверстать так, что бы ее было видно и на телефоне и сделать дизайн красиве, например, как здесь: http://mototeam.com.ua/ 3. Таблицу тупо нарисовал картинкой. Вопрос: что мне делать, когда сменится цена курса - картинки сидеть рисовать? 4. В разделе блог (http://armoto.com.ua/blogs.html) очень маленькая кнопочка для перехода к статье. Нужно сделать больше, надпись Читать далее, например. 4. Надпись сделал. На след. день куда-то пропала. 5. Отзывы. Нужно сделать, чтобы студенты сами писали отзывы и они публиковались, регистрация через соц.сети просто, как сделано на сайте http://pintosevich.com/prodavaj/ 7 соц.сетей. И сделать возможность удаления такого отзыва суперюзером. 5. Из-за этого пункта я и пишу отзыв негативный. Установил мне приложения без возможности удалять отзывы. Когда я спросил как удалять - кинул мне ссылку на статью, где этого небыло написано. То есть, Михаил поставил модули и даже не удосужился их потестить. Сегодня я вообще был удивлен, когда узнал, что он мне тестовую 5дневную версию модуля поставил. Который мне отключат скоро, если не оплачу. Вообщем, все делалось через Ж. Со сроками затянул в два раза. Я не знаю как он в других сферах, но по программированию очень не рекомендую связыватся. Мне пришлось проект передать на переработку полностью.
Абсолютно все работа сделана, заказчик все принял, но для того что бы ничего не заплатить оставил свой отзыв непонятно зачем. К сожалению такие люди будут всегда...
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