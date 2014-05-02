Таблица для joomla

Есть одностраничник на джумле. В нем форма для отправки заявки.

Нужно сделать отдельную страницу на сайте(или в админке) на которой выводился бы список поступивших заявок в виде таблицы. В которой менеджеры компании смогли бы менять статус заявки ("новая", "в обработке", "завершенно", "отменена"). при смене статуса нужно что бы менялся цвет фона или текста заявки.

Так же нужно создать 5 пользователей(для менеджеров) и сделать им доступ к этой таблице.

Больше никаких доп. функций не требуется.

Вы так же можете использовать плагины для джумлы-если есть те, которые реализуют данную задачу.

Планирую долгосрочное сотрудничество. Есть много похожих заданий.