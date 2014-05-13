Доработка комментариев на WP

Требуется специалист по форумам, который предложит решение под форум. Требования: 1. Сео Оптимизация 2. Прием платежей от пользователей: QIWI, ЯД, Webmoney, Paypal(опционально) 3. Автоматический прием в Премиум группы после оплаты 4. Возможность ограничивать количество постов в день определенным группам в ...
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Есть сайт на wp нужно добавить доп. поле с выбором.
Пример: http://joxi.ru/PchiU_3JTJDRSawy9R4
Отображение: http://joxi.ru/XchiUxjKTJCADv-doQU
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