Доработка комментариев на WP

Интересует переезд с одной системы на другую. Нужно чтоб кроме внутренностей (сомой системы управления) всё осталось как есть. полностью перенять дизайн. функциональность (слайдеры). может можно доработать какие то плагины слайдеров. и прочее. ценнико оговариваемый. сайт можно посмотреть тут: http://www. webdev4u. eu ...