Доработка комментариев на WP

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок179 просмотров
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Есть сайт на wp нужно добавить доп. поле с выбором.

Пример: http://joxi.ru/PchiU_3JTJDRSawy9R4

Отображение: http://joxi.ru/XchiUxjKTJCADv-doQU

10 лет назад
pclux
Игорь 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Molen
Павел 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
68 отзывов
10 лет назад
$15
1 день
+
Спасибо за ясное выражение мыслей, подробные скриншоты и понимание того, что должно получиться в итоге. Игорь отличный заказчик, советую всем фрилансерам.
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