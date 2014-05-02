Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт18 заявок241 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ищю специалиста по вордпресс, нужно изменить страницу, удалить не нужный блок, добавить пункты в форму

WordPress
10 лет назад
Schiller_st
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Интегрировать и поправить модули в джумле 3.

    $30

    http://armoto.com.ua 1. На сайте сверху между логотипом и строкой поиска наших три номера и яркая кнопка Заказать звонок, как на этом сайте - http://mototeam.com.ua Отправка на почту [email protected] 2. На некоторых страницах стоит код варезного шаблона( Например, ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настраиваемые поля - вывод таблицей (Virtuemart 2)

    Настроить вывод настраиваемых полей в виде таблицы в карточке товара и категории. Сейчас так: Заголовок настраиваемое поле 1 Значение НП 1 Заголовок настраиваемое поле 2 Значение НП 2 Заголовок настраиваемое поле 3 Значение НП 3 как хотелось бы : Заголовок настраиваемое поле 1 Значение ...

    Virtuemart
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Таблица для joomla

    Есть одностраничник на джумле. В нем форма для отправки заявки. Нужно сделать отдельную страницу на сайте(или в админке) на которой выводился бы список поступивших заявок в виде таблицы. В которой менеджеры компании смогли бы менять ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Vbulletin или Xen Foro

    $500

    Требуется специалист по форумам, который предложит решение под форум. Требования: 1. Сео Оптимизация 2. Прием платежей от пользователей: QIWI, ЯД, Webmoney, Paypal(опционально) 3. Автоматический прием в Премиум группы после оплаты 4. Возможность ограничивать количество постов в день определенным группам в ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натяжка верстки на битрикс

    Есть готовая верстка. Ее нужно быстро натянуть на работающий сайт и сделать что бы все было по макетам. Всего сверстано 5 страниц. Макетов около 10. Задача одеть готовое и подогнать остальное по макетам.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переезд с Drupal CMS на Wordpress CMS

    $100

    Интересует переезд с одной системы на другую. Нужно чтоб кроме внутренностей (сомой системы управления) всё осталось как есть. полностью перенять дизайн. функциональность (слайдеры). может можно доработать какие то плагины слайдеров. и прочее. ценнико оговариваемый. сайт можно посмотреть тут: http://www. webdev4u. eu ...

    WordPressDrupal
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать из вёрстки тему для WP

    $100

    Всем привет. Ищу специалиста, который в кратчайшие сроки готов сделать тему для WP. Вёрстка имеется, вся графика и прочие файлы - в комплекте. От вас: - Аккуратность - Умение обращаться с плагином Advanced Custom Fields - Корректное название переменных, чистый код Подробное ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • WP распознавать url рубрик с "?","=" и прочими

    Предыдущий мастер научил WP создавать рубрики с url, в которые входят символы типа "?","=" и прочие не стандартные для данной CMS. Сейчас при переходе по урлу такой рубрики - попадаем на главную страницу портала. Теперь стоит ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вставить форму подписки в шаблон WordPress

    1. После вставки формы подписки смартреспондера (на главную страницу и/или в боковую колонку) — бьётся шаблон (пропадают значки у выпадающих меню в навигации сверху и фон у главной страницы). Я пробовал заменять в коде формы ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад