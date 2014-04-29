Натянуть сверстанный шаблон на Wordpress

$50
Системы управления (CMS)Закрыт15 заявок239 просмотров
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Всем привет.

Необходимо натянуть сверстанные html страницы на шаблон. Шаблон подбираете сами.

Ширина фиксированная.

Также необходимо подобрать скрипт фотогалереи.

Страницы - главная и фотогалерея

WordPress
10 лет назад
Feetz
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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