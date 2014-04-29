Исправить мелкие косяки по ТЗ в HostCMS

Добрый день! Требуется программист joomla. Задачи - оказывать техническую поддержку интернет проекту - информационный сайт. Оплата сдельная - я формирую ТЗ, вы оцениваете сроки и стоимости - после согласования работаем Оплата яндекс деньги или вебмани На текущий момент уже ...
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Здравствуйте!
Требуется специалист по HostCMS.
Нужно поправить некоторые моменты. ТЗ по пунктно есть.
Обращайтесь в ЛС.
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