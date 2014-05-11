DLE, нужно написать ХАК обрезки выводимого текста.

$10
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ХАК с функцией авто-определения количества текста в title и shortstory, и непосредственно обрезка текста по указанным параметрам.

Срок 3-5 дней, цена от "10$"/

Подробности просьба уточниять в личке.

10 лет назад
Vano-vah
Моше 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в срок. Качество и подход к выполнению задания превзашли все ожидания. Рекомендую.
Все отлично, спасибо!
  • Похожие заказы

  • Простой лендинг(landing page)

    Требуется сверстать и установить простой лендинг(landing page). Интересует цена, сроки и примеры готовых работ. 1. Оплата будет яндекс деньгами. 2. Какая цмс будет использоваться? 3. Удобная админка.(что бы клиент мог сам вносить изменения) 4. Пример во вложении. 5. Макет будет предоставляться ...

    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки сайта на WP

    Закрыть и скрыть комментарии для всех страниц, убрать - сайт работает на вордпресс внизу- добавить подпись. Цену предлагайте. Сделать надо сегодня.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка сайта на WP

    Необходимо выполнить не большие задачи на сайте на wordpress 1. Имеются кнопки на сайта, надо добавить, что бы при нажатии открывалась форма обратной связи и форма заказа обратного звонка. 2. На странице товаров (WooCommerce) добавить и настроить ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть сверстанный шаблон на Wordpress

    $50

    Всем привет. Необходимо натянуть сверстанные html страницы на шаблон. Шаблон подбираете сами. Ширина фиксированная. Также необходимо подобрать скрипт фотогалереи. Страницы - главная и фотогалерея

    WordPress
    Системы управления (CMS)15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки сайта на Joomla

    Есть сайт casesmarkt.ru, его необходимо доработать: - кое-где изменить язык - есть ошибка: при нажатии в корзине на кнопку "Оформить" не переходит собственно к оформлению - необходим модуль оплаты, но не просто "Робокасса" или другие варианты, а ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Joomla : работа с проектом

    Добрый день! Требуется программист joomla. Задачи - оказывать техническую поддержку интернет проекту - информационный сайт. Оплата сдельная - я формирую ТЗ, вы оцениваете сроки и стоимости - после согласования работаем Оплата яндекс деньги или вебмани На текущий момент уже ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад