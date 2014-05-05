Расширенный поиск для раздела

Сайт работает на Framework Yii, но в остальном был выполнен индивидуально.

Для одного из разделов необходимо доработать расширенный поиск.

А именно: Выборка контента за определенный период времени, причем должно все работать с ранее установленными фильтрами, а так же необходим постраничный вывод с учетом выбранных фильтров.