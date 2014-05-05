Расширенный поиск для раздела

$50
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки140 просмотров
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Сайт работает на Framework Yii, но в остальном был выполнен индивидуально.

Для одного из разделов необходимо доработать расширенный поиск.

А именно: Выборка контента за определенный период времени, причем должно все работать с ранее установленными фильтрами, а так же необходим постраничный вывод с учетом выбранных фильтров.

10 лет назад
Resmedia
Евгений 
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
v0lume
Артём 
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Попросил Артема доработать фильтрацию на сайте с Framework YII, выполнено на отлично, сроки минимум чем обещали другие. Стоимость приемлемая. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Понравилось работать с Евгением. Если были какие-то вопросы - решались сразу же. Рекомендую!
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