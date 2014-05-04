ХАК с функцией авто-определения количества текста в title и shortstory, и непосредственно обрезка текста по указанным параметрам. Срок 3-5 дней, цена от "10$"/ Подробности просьба уточниять в личке.
Посадить сайт на Битрикс "Старт". Верстка есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо посадить сайт на Битрикс "Старт". Верстка готова. Если быть более точным, сайт на Битрикс уже посажен, необходимо добавить ему еще один шаблон (т.е. инфоблоки изобретать уже не нужно, нужно просто все интегрировать с готовой версткой). Более подробное задание в приложении. Бэкап сайта и верстки вышлю исполнителю.
Бюджет - около 5 000 р.
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