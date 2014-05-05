Drupal 7.26 - нужно исправить ошибки

Drupal 7 выдает в процессе работы следующие ошибки

1. Ошибка на странице http://rc2market.com/allauto (расширеный поиск объявлений)

Notice: Undefined offset: 1 в функции expol_form_alter() (строка 12 в файле /home/content/43/11801043/html/rc2market.com/sites/all/modules/alltools/expol.module).

Notice: Undefined offset: 1 в функции expol_form_alter() (строка 22 в файле /home/content/43/11801043/html/rc2market.com/sites/all/modules/alltools/expol.module).

Сделан недопустимый выбор. Пожалуйста, обратитесь к администратору сайта.

Notice: Undefined offset: 1 в функции expol_form_alter() (строка 12 в файле /home/content/43/11801043/html/rc2market.com/sites/all/modules/alltools/expol.module).

Notice: Undefined offset: 1 в функции expol_form_alter() (строка 22 в файле /home/content/43/11801043/html/rc2market.com/sites/all/modules/alltools/expol.module).

2. Ошибка внутри админки. Заходим в Структура -- Типы содержимого -- Легковые авто, там переходим на вкладку "Управлять отображением" и видим

Notice: Undefined index: label в функции image_style_options() (строка 788 в файле /home/content/43/11801043/html/rc2market.com/modules/image/image.module).

3. Опытным взглядом посмотрите пожалуйста в админке, в журналах или отчетах что еще не так и предложите исправпления.

4. При добавлении объявления и при расширенном поиске не видно полей которые есть при добавлении объявлений. То ли из за ошибок, то ли таковы настройки. Прошу выяснить и пояснить ситуацию.

P.S.Прошу писать только тех кто знает что такое друпал и реально может помочь. Отзывы на тему друпала являются превалирующим фактором.

Прошу писать только в тендере.