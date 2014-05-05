Задачи для программиста под HostCMS

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок108 просмотров
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Добрый день! 2 задачи – фронтэнд, бекэнд. Поскольку сейчас готовится дизайн, а после будет вёрстка, сначала нужен бекэнд. Соответственно, справитесь с этой, получите другую задачу, там нужно будет прикрутить новые шаблоны отображения, допилить авторизацию и оплату, ещё кое-что.

Есть сайт. Сейчас содержимое всех страниц формируется из визивига, где-то нужно от этого отойти, где-то ограничить. Итак:

1. ограничить визивиг одной гарнитурой, инструментом выравнивания, стилями для обычного текста, заголовками первого, второго и третьего уровня, маркированным и нумерованным списком, управление ссылкой в тексте, начертанием, смещением вправо и влево, инструмент для работы с таблицей.

2. сделать раздел для добавления тренингов (название, описание, дата, время начала, продолжительность и т.д.)

3. сделать новую структуру, при которой тренинг можно прикрепить к нескольким разделам (хоть ко всем)

4. сделать возможность прикреплять (соотносить id тренинга с id статьи) тренинг к статье (статьям), к тренингу прикреплять другой тренинг (id одного тренинга привязан к id другого тренинга)

5. сохранить текущие разделы на сайте

6. добавить хтмл-карту сайта

7. прикреплять заранее созданные отзывы к тренингу

Более подробное ТЗ будет отправлено выбранному исполнителю, но всё самое важное описано здесь. От вас цена (+-), вопросы и срок (+-).

Спасибо.

10 лет назад
perepechenov
Игорь 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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