Задачи для программиста под HostCMS

Здравствуйте, необходимо сделать что бы в категории был один заголовок, а в записи другой заголовок. К примеру в категории записи были заголовком: Название записи - 1 Название записи - 2 Название записи - 3 Название записи - 4 А в записи ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! 2 задачи – фронтэнд, бекэнд. Поскольку сейчас готовится дизайн, а после будет вёрстка, сначала нужен бекэнд. Соответственно, справитесь с этой, получите другую задачу, там нужно будет прикрутить новые шаблоны отображения, допилить авторизацию и оплату, ещё кое-что.
Есть сайт. Сейчас содержимое всех страниц формируется из визивига, где-то нужно от этого отойти, где-то ограничить. Итак:
1. ограничить визивиг одной гарнитурой, инструментом выравнивания, стилями для обычного текста, заголовками первого, второго и третьего уровня, маркированным и нумерованным списком, управление ссылкой в тексте, начертанием, смещением вправо и влево, инструмент для работы с таблицей.
2. сделать раздел для добавления тренингов (название, описание, дата, время начала, продолжительность и т.д.)
3. сделать новую структуру, при которой тренинг можно прикрепить к нескольким разделам (хоть ко всем)
4. сделать возможность прикреплять (соотносить id тренинга с id статьи) тренинг к статье (статьям), к тренингу прикреплять другой тренинг (id одного тренинга привязан к id другого тренинга)
5. сохранить текущие разделы на сайте
6. добавить хтмл-карту сайта
7. прикреплять заранее созданные отзывы к тренингу
Более подробное ТЗ будет отправлено выбранному исполнителю, но всё самое важное описано здесь. От вас цена (+-), вопросы и срок (+-).
Спасибо.
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