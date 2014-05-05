Нужен php программист

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок151 просмотр
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Нужен php программист на регулярное сотрудничество. Личным сообщением прошу укажите:

1. Страна/город

2. навыки

3. формат оплаты (почасовая или договорная) и способы оплаты

4. skype для связи

Предпочтение для программистов из Украины.

СМС с которой в основном работаем WP и Opencart

PHP
10 лет назад
Antikiok
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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