Подключить CMS к сайту + ввести 3 языка

Есть накидка сайта. надо запилить под DLE с доработками. Сам сайт: http://codepen.io/nicklassandell/pen/soAyr/ Необходимо полностью перенести на DLE с доработками дизайна фулстори, формы логования и т.д. Еще добавить (или создать модуль) как будет удобней, фильмы, которые человеку понравились, ...