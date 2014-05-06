Настроить шаблон по структуре

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка137 просмотров
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Надо настроить шаблон на phpshop enterprise. Доработать его по структуре. Просьба обращаться с предложением только ТЕМ, кто реально хорошо знает движок. О бюджете договоримся, НО оплата только по факту.

10 лет назад
online8773
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад