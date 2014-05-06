Натянуть макет на битрикс

$50
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки155 просмотров
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Имеется PSD макет (главная и внутряк)

Необходимо натянуть его на битрикс

предпочтение отдам наиболее гуманному ценнику.

10 лет назад
denvep
Иван 
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
28 отзывов