Настроить мобильную версию сайта на Joomla

Здравствуйте! Есть сайт http://igonki.net, в данное время используемая кодировка на сайте windows-1251 и ее нужно перевести в utf-8. Вариант через правку ./htacсess не рассматривается, по сути нужно переставить текущую версию DLE на вариант с utf-8.