Настроить мобильную версию сайта на Joomla

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки162 просмотра
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Уважаемые фрилансеры, необходимо настроить просмотр www.es-kiev.com.ua для смартфонов,мобильных телефонов.

Сроки сжатые. Нужно сделать быстро,качественно.

Возможно дальнейшее сотрудничество по администрированию сайта.

Joomla
10 лет назад
estetic_servic
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
a-k
44 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$25
1 день
Антон, благодарю за качество работы,оперативность и полезные рекомендации. Продолжим плодотворное сотрудничество.
Таня, большое спасибо за работу. Приятно было выполнять, благодаря Вашему внимательному отношению к проработке деталей.