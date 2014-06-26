Доделать сайт на MODx Evolution

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки178 просмотров
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Дизайн и верстка готовы.

Он базово на движок натянут, разбито на чанки, установлен плагин imageresizer для картинок объектов.

Осталось доработать функционал, чтобы сайт функционировал (по-сути большая часто работы осталась по "натяжке" на ЦМС еще).

Из основного:

- Внедрить Ditto с подчинением объектов категориям (в админке будет все понятно, там НЕ много уровней, лишь два города и 3 типа объектов)

- Внедрить фотогаллерею для объектов (саму галлерею использовать ту, что уже есть с версткой)

- Реализовать работу плагина фильтра (на главной)

- Поля для информации на странице объекта

И все остальное.

Информационные страницы НЕ нужны, нужен лишь функционал для 3-х видов страниц, вот они:

http://goo.gl/2MMTWL - главная

http://goo.gl/vekAB3 - пример категории с объектами

http://goo.gl/cbKsgf - страница объекта

Пожалуйста, указывайте приблизительные цены и сроки, без этого сложно принять решение.

Заранее благодарен!

MODX
10 лет назад
Skavr
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
WebExStudio
Иван 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$150
4 дня
Спасибо за работу!
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