Доделать сайт на MODx Evolution

Здравствуйте! Ищем PHP программиста с опытом на joomla – 2-3 года на сдельную работу. Нужно будет внести некоторые правки в портал В ответах указывайте, пожалуйста - опыт работы с joomla, ссылки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн и верстка готовы.
Он базово на движок натянут, разбито на чанки, установлен плагин imageresizer для картинок объектов.
Осталось доработать функционал, чтобы сайт функционировал (по-сути большая часто работы осталась по "натяжке" на ЦМС еще).
Из основного:
- Внедрить Ditto с подчинением объектов категориям (в админке будет все понятно, там НЕ много уровней, лишь два города и 3 типа объектов)
- Внедрить фотогаллерею для объектов (саму галлерею использовать ту, что уже есть с версткой)
- Реализовать работу плагина фильтра (на главной)
- Поля для информации на странице объекта
И все остальное.
Информационные страницы НЕ нужны, нужен лишь функционал для 3-х видов страниц, вот они:
http://goo.gl/2MMTWL - главная
http://goo.gl/vekAB3 - пример категории с объектами
http://goo.gl/cbKsgf - страница объекта
Пожалуйста, указывайте приблизительные цены и сроки, без этого сложно принять решение.
Заранее благодарен!
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