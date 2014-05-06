Нужен программист для дополнения/правки соц сети

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки191 просмотр
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Требуется опытный программист для работы над социальной сетью и ее сопровождением, по плану: выполняем начальное ТЗ, далее сотрудничаем по необходимости правок.

10 лет назад
AgamiLait
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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