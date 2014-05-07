Натянуть свёрстанный шаблон на Wordpress

$50
Системы управления (CMS)Завершен10 заявок198 просмотров
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Есть очень простой шаблон, свёрстанный с использованием фреймворка foundation. На него можно взглянуть в приложении. Шаблон нужно переделать в тему для Wordpress и корректно установить на сайт.

WordPress
10 лет назад
Vonasur
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
serega602
30 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$20
1 день
Сергей отлично и очень оперативно всё выполнил. Даже сверх оговорённого объёма работы помог решить некоторые технические проблемы. Всячески рекомендую!
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