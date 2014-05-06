LandingPage с доп. страницами

$500
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок183 просмотра
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Добрый день!

НА данный момент рассматривает кандидат для создания под ключ сайта для коуч-тренера, анонса ближайшего мероприятия (в лендинге) и общей информации.

Итак, главная страница должна быть выполнена в формате LandingPage с учетом того, что будут созданы еще и доп. страницы с контентом порядка 5-10 страниц.

Главная, должна быть сделана так, чтобы была в будущем возможность сменить информацию под другое мероприятие.

От вас, примеры лучших лендингов и если есть по тематике, то совсем замечательно.

Сроки реализации и что входит в стоимость.

Если CMS, то какая?

Стоимость прошу озвучивать в грн.

10 лет назад
Dezmagic-studio
Денис 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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