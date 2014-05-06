Задачи для программист джумлы

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок125 просмотров
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Проблем куча по интегрировани ПО готового в сайт на джумле.. или перенос на другой движок. например modx

10 лет назад
livestile
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад