Восстановить доступ к сайту.

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок177 просмотров
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Необходимо восстановить доступ к админ панели сайта.

Сайт - http://pfvektor.com/

Ссылка на вход в адин панель http://www.pfvektor.com/index.php?a=163&id=4&

10 лет назад
plastid
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад