Задание для специалиста openx срочно

Сайт skidkabum.ru сейчас работает на самописной CMS. Задача - сохранив внутреннюю логику, структуру сайта, немного скорректировав интерфейс, переписать его на промышленной CMS. На каком именно - решать исполнителю, но решение должно быть обоснованным. Исполнитель в дальнейшем будет обеспечивать ...