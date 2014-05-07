Доработки на CMS opencart

Добрый день! НА данный момент рассматривает кандидат для создания под ключ сайта для коуч-тренера, анонса ближайшего мероприятия (в лендинге) и общей информации. Итак, главная страница должна быть выполнена в формате LandingPage с учетом того, что будут созданы ...