Доработки на CMS opencart

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок206 просмотров
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Требуется сделать доработки на CMS myopencart.com

От вас примеры проектов на этой CMS. Задание для оценки напишу в личку.

OpenCart
10 лет назад
DmitriyN
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад