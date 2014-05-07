1. Нужно применить хак http://power-dle.com/haks/609-hak-dlya-ustanovki-uppod-pleera-na-dle-9x.html на dle 10.2 2. Внедрить туда вывод шифрованных ссылок: $name = "video.flv"; $secret = 'sekretnoe-slovo'; $time = time() + 10800; //ссылка будет рабочей три часа $key = str_replace("=", "", strtr(base64_encode(md5($secret.'/realvideo/'.$name.$time.getenv("REMOTE_ADDR"), TRUE)), "+/", "-_")); $encoded_url = "http://site.ru/video/$key/$time/$name";
Интернет-магазин Joomla 2.5, ошибка 403 Forbidden
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О проекте. Необходимо провести настройки и исправить ответ сервера 403 Forbidden для сайта интернет-магазина на Joomla 2.5 с большим количеством товаров. При проверке ответа сервера в Вебмастере Яндекса главная страница сайта интернет-магазина на Joomla 2.5 дает ответ 200К. При этом, в подавляющем большинстве проверочных сервисов при проверке ответа сервера для главной страницы сайта отображается ответ: "HTTP/1.1 403 Forbidden Server: nginx Date: Wed, 07 May 2014 12:33:53 GMT Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 Connection: keep-alive X-Page-Speed: 1.7.30.4-3847 Cache-Control: max-age=0, no-cache".
По мнению хостеров, данная ошибка вызвана настройками CMS. Они считают, возможно срабатывают настройки безопасности какого-либо из плагинов. По их словам, при использовании в запросе к сайту любых значений user-agent отличающихся от стандартных, формируется ошибка доступа. При дезактивации файла .htaccess ошибка не наблюдается. Необходимо найти причины появления ошибки "ответ сервера 403 Forbidden", устранить проблему, наладить работу .htaccess, если это необходимо.
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