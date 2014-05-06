DLE. Внедрить код в parse.class.php

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок146 просмотров
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1. Нужно применить хак http://power-dle.com/haks/609-hak-dlya-ustanovki-uppod-pleera-na-dle-9x.html на dle 10.2

2. Внедрить туда вывод шифрованных ссылок:

$name = "video.flv";

$secret = 'sekretnoe-slovo';

$time = time() + 10800; //ссылка будет рабочей три часа

$key = str_replace("=", "", strtr(base64_encode(md5($secret.'/realvideo/'.$name.$time.getenv("REMOTE_ADDR"), TRUE)), "+/", "-_"));

$encoded_url = "http://site.ru/video/$key/$time/$name";

PHP
10 лет назад
_Stavr_
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад