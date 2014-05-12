Внести правки на сайт Opencart

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок210 просмотров
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Требуется внести некоторые доработки и правки на сайт, цмс - Opencart, все подробности в аттаче. Пишите пжл сумму.

OpenCart
10 лет назад
frairok
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
roscode
Андрей 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Остался доволен работой с Андреем, быстро и качественно выполнил работу, приятен в общении. Буду сотрудничать и в будущем)
Отзыв сугубо положительный! Рекомендую!