Внести правки на сайт Opencart

Добрый день. Есть простой сайт на джумле. Каталог дверей. Задача. Обновить систему, изменить шапку (удалить флеш), стиль сменить, добавить чпу и добавить раздел. Работаю с опытными исполнителями у кого есть скайп. Сайт заполняться будет заново.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется внести некоторые доработки и правки на сайт, цмс - Opencart, все подробности в аттаче. Пишите пжл сумму.
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