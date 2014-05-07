Натяжка верстки на Wordpress

В аттаче - скриншоты. Что нужно: 1) Сверстать по псд все страницы 2) Натянуть на WP 3) Реализовать весь задуманный функционал, настроить основные плагины, все оттестировать Указывайте, пожалуйста, цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть верстка. Необходимо ее быстро натянуть на wordpress
Сделать нужно сегодня
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