Отверстать и натянуть на wordpress сайт

Только для специалистов с опытом настройки и оптимизации работы сайтов больших интернет-магазинов на CMS Joomla! О проекте. Необходимо провести настройки и исправить ответ сервера 403 Forbidden для сайта интернет-магазина на Joomla 2.5 с большим количеством товаров. ...