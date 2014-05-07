Отверстать и натянуть на wordpress сайт

Системы управления (CMS)Закрыт22 заявки236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В аттаче - скриншоты.

Что нужно:

1) Сверстать по псд все страницы

2) Натянуть на WP

3) Реализовать весь задуманный функционал, настроить основные плагины, все оттестировать

Указывайте, пожалуйста, цены и сроки.

WordPress
10 лет назад
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад