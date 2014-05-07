Работа с LiveStreet

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки166 просмотров
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Стоит задача:

позиционировать изображения слева от текста.

На главной странице, под каждым постом, нужно выводить первые несколько комментариев.

Будет ещё работа.

10 лет назад
PH0b0S
34 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
grKovalev
Игорь 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Обещал сделать за день - в итоге просто удалил с скайпа.Хорошое начало, Игорь.