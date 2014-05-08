Доработки по сайту joomla

$50
Системы управления (CMS)Завершен2 заявки104 просмотра
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Необходимо внести правки по joomla! сайту, в частности поработать с шаблоном, установить и настроить пару модулей. Все подробности в личку

Joomla
10 лет назад
sadovskiy777
Михаил 
43 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MihailRusetskiy
Михаил 
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-2)
10 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, справился отлично и срок. Не знаю что не понравилось предыдущему заказчику, но с joomla Михаил работает отлично!
Не рекомендую связываться...