Есть дизайн-макеты. Требуется их сверстать и вёрстку натянуть на ModX Revo. Все подробности в приложениях. Бюджет по договорённости.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать модуль регистрации для Joomla 2.5 для сайта http://monster-host.asia/
Код регистрации в прикрепленном файле который надо использовать для самой регистрации.
Требования:
1.Модуль не всплывающий
2.Модуль можно поместить в любую позицию шаблона
3.Модуль должен подходить по стилю шаблона
4.Код регистрации с прикрепленного файла
5.Стандартную регистрацию не трогать
Копия сайта для тестирования модуля
Оплата QIWI или YANDEX ДЕНГИ
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