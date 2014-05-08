Создать модуль регистрации для joomla 2.5

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка163 просмотра
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Нужно создать модуль регистрации для Joomla 2.5 для сайта http://monster-host.asia/

Код регистрации в прикрепленном файле который надо использовать для самой регистрации.

Требования:

1.Модуль не всплывающий

2.Модуль можно поместить в любую позицию шаблона

3.Модуль должен подходить по стилю шаблона

4.Код регистрации с прикрепленного файла

5.Стандартную регистрацию не трогать

Копия сайта для тестирования модуля

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Joomla
10 лет назад
e-monster-2014
29 летКазахстан
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
comphort
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
$30
1 день