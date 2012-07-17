Страница для сайта на MODx

Здравствуйте!

Необходимо разработать страницу для сайта под конкурс на modx

Срок – строго до понедельника

Бюджет – ждем Вашей оценки после ознакомления с ТЗ. Пришлю в личку

От Вас – примеры работ на modx, возможность приступить в как можно скорее.