Страница для сайта на MODx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо разработать страницу для сайта под конкурс на modx

Срок – строго до понедельника

Бюджет – ждем Вашей оценки после ознакомления с ТЗ. Пришлю в личку

От Вас – примеры работ на modx, возможность приступить в как можно скорее.

MODX
13 лет назад
idweb
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров