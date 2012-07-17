Программирование

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки243 просмотра

Создание городского портала ТСЖ: web+cms самописная или соцсеть+SEO базовое. Функционал: стандартный соц.сети+развлекательная часть+выгрузка/загрузка/управление данными лицевых счетов+ возможность оплаты ку через платежные системы. Краткое ТЗ пришлю на почту. Портфолио обязательно. Опыт создания аналогичных проектов- желательно.

13 лет назад
alekschen2
Алексей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

wbQwerty
Титков 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$450
14 дней

Заявки фрилансеров

wbQwerty
Титков 
34 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад