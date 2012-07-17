Скрипт бекапа файлов

Нужен скрипт бекапа который будет делать бекап файлов (что бы можно было указывать несколько папок), базы mysql(всех баз или с возможностью указывать конкретные базы) и базы postgress (всех баз или с возможностью указывать конкретную базу) каждый день за последнее кол-во заданных дней в скрипте (например 7) и производить синхронизацию с FTP сервером удаляя от туда старые бекапы, оставляя так же нужное кол-во дней(например 7)

кол-во хранимых дней и в какие дни недели делать бекап нужно указывать отдельно для pg mysql и файлов, скрипт должен быть одним файлом и запускаться по крону каждую ночь.

Например есть файлы в /var/www /home/admin есть база mysql и pg

в скрипте указано делать бекап файлов по воскресеньям и хранить последние 2 бекапа, бекап Mysql всех баз каждый день и хранить последние 7 бекапов, postgress одну базу "test" по вторникам и пятницам и хранить последние 5 бекапов

скрипт запускается каждую ночь по крону и проводит соот-ее действия согласно условиям, и синхронизирует с удаленным FTP сервером так же как и в локальном хранилище (по разным папкам разложить соот-е бекапы) что бы получилось с минимальным трафиком (т.е. все удалить от туда и залить заново не надо делать, удалять только то что старое, залить то что новое, надо так).

Оплата либо по безопасной сделке, либо после предоставления скрипта.

обязательное условие это должно быть написано на BASH с использованием простых утилит которые есть в стандартном репозитории debian которым не нужны перл и подобные сторонние тяжелые, питон, ява и т.п. библиотеки.