Парсинг сайтов elcats.ru и japancats.ru

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка248 просмотров

Здравствуйте, требуется эмулировать работу с сайтами elcats.ru и japancats.ru

Пример: Выбираем марку, модель, группу запчастей, подгруппу запчастей, затем выходит табличка и картинка с запчастями. В таблице меняем ссылку "цена" на нашу ссылку. Все эти шаги надо перенести на наш сайт.

13 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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