Нужна форма заказа рекламных услуг для сервиса рекламных обьявлений. можно использовать компонент Choroforms, virtuemart или любой другой.
Доработка интернет-магазина на Битрикс
Есть работающий интернет-магазин (около 2000 наименований товаров) необходимо доработать функционал сайта в соответствии с замечаниями.
Опыт программирования различной сложности на Битрикс обязателен.
Без предоплаты. Возможна оплата по выполнению пунктов ТЗ.
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