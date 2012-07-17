Joomla, установка корзины

Нужно установить корзину с правого бока сайта, что бы она как бы была над сайтом, и постоянно ездила вместе с прокруткой сайта внизу - вверх. при наведение на корзину, она вылетает и отображает что в корзине находится щас.

Пишем только в проект.

Указываем сразу примерную стоимость.