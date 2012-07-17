Нужно поправить код PHP

В общем есть участок кода, в котором есть ошибка - которая подвергает сайт к ошибкам.

А именно часть сайта тупо не загружается.

Люди хорошо знающие php думаю справятся за 5 мин.

Сроки - сегодня ночью.

оставляйте свои контакты.

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