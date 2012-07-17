Добрый день

У нас есть сайт с форумом - www.cq.md

Хотелось бы добавить чтоб люди могли писать сразу со своего акка чтоб не надо было регистрироваться

И чтоб на своем профайле на фб высвечивалось что они написали на этом форуме.

жду предложения и другие идеи

Смысл в том чтоб сделать продвижение сайта через Facebook.